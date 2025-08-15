کمشنر دفتر میں جشن آزادی کی مرکزی تقریبات کا انعقاد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر دفتر میں جشن آزادی اور معرکہ حق کی مرکزی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ۔ مہمانان گرامی کمشنر نوید حیدر شیرازی ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،سی پی او ایاز سلیم رانا ،ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ایم شفیق۔۔۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان ،ممبران قومی و صوبائی اسمبلی محمود بشیر ورک ، خرم دستگیر خان ،قیصر اقبال سدھو ، نواز چوہان ، اقبال گجر،پیر غلام فرید،ممبران امن کمیٹی یوسف کھوکھر،علامہ جواد قاسمی،بابر رضوان، شہزاد لارنس ،عارف پادری سمیت دیگر سرکاری افسروں نے شرکت کی ۔تقریبات کا آغاز تلاوتِ قرآن اور نعتِ رسول مقبول ؐ سے ہوا۔ بعد ازاں قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی نے خطاب کرتے کہا پاکستان ہماری بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے ، اسکی آزادی اور بقا کے لیے اتحاد، قربانی اور محنت کی ضرورت ہے ۔ ہمیں وطنِ عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانی چاہئیں۔ تقریب کا اختتام ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی دعا پر ہوا۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی نے بعدازاں پلانٹ فار پاکستان ،شجر کاری مہم کے تحت نئے پودے لگائے اور اس موقع پرکہا کہ پودے اللہ کی نعمت اور ہماری دھرتی کا حسن ہیں ، شہری اپنے گھروں میں پودے لگائیں اور انکی نگہداشت کریں ۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اظہار خیال کرتے کہا پودے ہمارے ماحول کو خوش نما، دیدہ زیب اور معطر کرتے ہیں ، پودے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ، پودوں کی حفاظت اور نگہداشت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔