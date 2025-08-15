صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل ڈائریکٹوریٹ فوڈ اتھارٹی گوجرانوالہ میں پرچم کشائی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹوریٹ فوڈ اتھارٹی گوجرانوالہ میں پرچم کشائی تقریب ہوئی ۔ایڈیشنل ڈائریکٹر ، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت فوڈ سیفٹی افسروں نے شرکت کی۔بعد ازاں ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد گوندل نے پودا بھی لگایا ۔

اس موقع پر ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ 14اگست صرف جشن کا دن نہیں، بلکہ نئی سمت، نئے عزم اورذمہ دار قوم کے طور پر متحد ہونے کا دن ہے ، اس موقع پر آپریشن بنیان مرصوص کے شہدا کو خراج عقیدت، غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، خوراک میں جعلسازی اور ملاوٹ کرنے والے صحت دشمنوں کا خاتمہ کر کے صحت مند معاشرہ بنائیں گے ، صحت مند محفوظ پنجاب کے خواب کو شرمندئہ تعبیر بنانے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیں، تقریب کا اختتام وطن عزیز کی سلامتی اور شہداکے لیے دعا سے کیا گیا۔

 

