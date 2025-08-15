الشیخ جناح ٹیچنگ ویلفیئر ہسپتال میں جشن آزادی کی تقریب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )الشیخ جناح ٹیچنگ ویلفیئر ہسپتال وقف میں78واں جشن آزادی شاندار طریقے سے منایا گیا۔ تقریب سے شیخ اشرف حیدر چیف ایگزیکٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کا قیام صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کیلئے نہیں کیا گیا۔۔۔
بلکہ اس کا مقصد ایسی آزاد رِیاست تھا جہاں مسلمان اﷲ،رسولؐ کی تعلیمات کی روشنی میں پْراَمن زندگی گزار سکیں۔وطن سے محبت کاتقاضا ہے کہ ہم اِسکی تعمیر وترقّی میں مثبت کردار ادا کریں۔ جھوٹ، رشوت، سْود،دھوکا بازی، مِلاوٹ، ذخیرہ اَندوزی، کرپشن سے پرہیز کریں جس سے ہمارے وطنِ عزیز کو بھی فائدہ ہوگا،آزاد وطن اﷲکی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اسکی قدر کرنا چاہئے ۔تقریب میں جنرل سیکرٹری انجمن شیخاں شیخ عبدالعزیز، ایم ایس ڈاکٹر طارق محمود، یوسف، شہزاد، منظور باجوہ، ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف نے شرکت کی۔