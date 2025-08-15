نوشہرہ ورکاں :یوم آزادی تقریبات، کیک کاٹے گئے ،شجرکاری
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)نوشہرہ ورکاں میں پاکستان کا 78واں جشن یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا گیا۔
ممبر قومی اسمبلی اظہر قیوم ناہرا، اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ اور اقبال صدیق سدھو سابق وائس چیئرمین بلدیہ نے معززین علاقہ کے ہمراہ میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کی ٹاؤن لان میں سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت پودے لگائے گئے تحصیل ہیڈ کورارٹر ہسپتال میں مریضوں میں مٹھائی تقسیم کی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس اور پریس کلب رجسٹرڈ کے دفاتر میں آزادی پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے کیک کاٹے گئے ریسکیو 1122 کے دفتر میں پرچم کشائی کی گئی مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر انتظام ریلی نکالی گئی جو شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی عنایت پیلس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی جہاں ممبر قومی اسمبلی چوہدری اظہر قیوم ناہرا کی صدارت میں سیمینار ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا یہی نوجوان ہمارا مستقبل ہیں انکے فعال کردار سے ہی پاکستان کی سلامتی اور ترقی ممکن ہے ۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بھی جشنِ آزادی کی مناسبت سے پروگرام ہوئے ۔