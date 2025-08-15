صوبائی وزیرشافع حسین سے اوورسیز کمیونٹی مسائل پرملاقات
گجرات (نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری، صوبائی وزیرصنعت وتجارت چودھری شافع حسین سے چیئرمین پاکستان سوسائٹی ناروے چودھری شبیرحسین مہمند چک نے خصوصی ملاقات کی اور اوورسیز کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا۔۔۔
جنہیں صوبائی وزیر نے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ۔ ملاقات میں اووروسیزپاکستانی کمیونٹی کے مسائل، شبیرحسین مہمند چک کی پارٹی کیلئے گرانقدر خدمات ودیگراہم امور پرتبادلہ خیالات کیاگیا۔ صوبائی وزیر شافع حسین نے کہاکہ شبیر حسین مہمند چک ہمارے دیرینہ وقابل اعتماد ساتھی ہیں جنہوں نے دیارغیرنارو ے میں مسلم لیگ کی مضبوطی کیلئے اہم کردارادا کیا امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کوبروئے کارلاتے ہوئے متحد ومنظم ہوکر پارٹی کوناروے میں فعال بنائیں گے ، شبیرحسین نے کہاکہ اوورسیز پاکستانیوں کیلئے سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین اوروفاقی وزیر چودھری سالک حسین کی بے پناہ خدمات کوکسی طورپربھی نظراندازنہیں کیاجاسکتا انشااﷲ ناروے سمیت دنیابھرمیں مقیم پاکستانی ملکی تعمیروترقی میں اپنا کردارادا کرتے رہیں گے ، چودھری شافع حسین نے شبیرحسین مہمند چک کواپنے بھرپورتعاون کایقین دلایا اورانکے اعزازمیں استقبالیہ بھی دیا۔