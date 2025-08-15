چہلم امام حسین ؓ ،ضلع حافظ آباد میں دوبڑے جلوس نکالے جائینگے
حافظ آباد(نامہ نگار)چہلم حضرت سیدنا امام حسین ؓ کے موقع پر آج ضلع حافظ آبادمیں دوبڑے جلوس نکالے جائینگے ۔ ایک جلوس پنڈی بھٹیاں تحصیل دوسرا حافظ آباد سے برآمد ہوگا۔
اس موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات کئے گئے ہیں ۔جلوسوں کی گزرگاہوں کو خاردار تاروں سے سیل کرکے چھتوں پر پولیس کے ماہر نشانہ باز تعینات کئے گئے ہیں جبکہ جلوسوں کی مانیٹرنگ کیلئے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کردیئے گئے ۔ ضلع امن کمیٹی کے رکن اور عوامی محاذ کے صدر رانا خالد محمود نے بتایا کہ ڈی پی او عاطف نذیر‘ ڈی ایس پی راناجمیل قیصر خود جلوسوں کی مانیٹرنگ کرینگے جبکہ اور امن کمیٹی کے ممبران بھی جلوسوں کے ہمراہ رہیں گے تاکہ کوئی ناخوشگوارواقعہ رونما نہ ہوا۔