میونسپل کمیٹی پھالیہ میں پرچم کشائی ،پاکستان زندہ باد ریلی
پھالیہ (نامہ نگار)میونسپل کمیٹی پھالیہ میں بھی جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی تقریب اور پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا ۔
اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ وحید حسن گوندل ،ڈی ایس پی سرکل پھالیہ ایم اعظم ،چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ، صدر انجمن تاجران سمیت صحافیوں ،تاجروں اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاق و چوبند دستوں نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ وحید حسن گوندل نے تقریب کے شرکا کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے کہا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبالؒ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو خواب دیکھا اسے بانی پاکستان قائد اعظم ؒنے پورا کر کے ہمیں آزاد مملکت خداد داد کا تحفہ دیا اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آباؤ اجداد کی لاکھوں قربانیوں سے حاصل ہونے والے ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں اس موقع پر ایس ایچ او ماڈل پولیس سٹیشن پھالیہ احمد جمال ،صدر انجمن تاجران عاصم ریاض بھٹی ،قصیر نوید گجر ودیگرشرکا نے قومی پرچم سے مماثلت والے لباس زیب تن کر رکھے تھے ۔جشن آزادی کیک بھی کاٹا گیا جسکے بعد اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل،ڈی ایس پی سرکل پھالیہ اور صدر انجمن تاجران کی قیادت میں میونسپل کمیٹی سے تحصیل چوک تک پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔