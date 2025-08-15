پنڈی بھٹیاں میں یوم آزادی ملی جوش وجذبے سے منایا گیا
پنڈی بھٹیاں ( نامہ نگار )پنڈی بھٹیاں میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا ۔نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی ترقی کیلئے نمازیوں نے خصوصی دعائیں کیں۔۔۔
جبکہ جشن آزادی کی مرکزی تقریب کا انعقاد پبلک پارک میں کیا گیا تحصیل انتظامیہ کے زیراہتمام پرچم کشائی کی گئی مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جواد ملک ڈی ایس پی پنڈی بھٹیاں عارف محمود غازی تھے ۔تقریب میں مقامی ایم پی اے عون جہانگیر بھٹی سمیت سیاسی وسماجی رہنماؤں کی بڑی تعدادنے شرکت کی ۔مختلف سکولوں کے بچوں نے ملی نغموں پر ٹیبلو پیش کیا جس سے لوگ خوب لطف انداز ہوئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک جواد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنڈی بھٹیاں میں جشن آزادی کو شان شیان طریقہ سے منایا جا رہا ہے اور ہمیشہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن ایسے ہی مناتی ہیں۔پاک افواج نے ہمیشہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط کیا ملک کے دفاع کی خاطر قربان ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ،ملک پر اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم ہم ہر وقت تیار ہیں۔ شہریوں نے اپنی دکانوں اور عمارتوں کو سبز ہلالی جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجاکر آزادی کی خوشیاں منائیں جبکہ سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا نوجوانوں نے اپنی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو بھی سجا رکھا تھا۔ میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام چودہ اگست کی رات میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں فیملیز نے بھرپور شرکت کی۔ اور ملی نغموں اور میوزک سے لطف اندوز ہوتے رہے ۔