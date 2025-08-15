مختلف تنازعات پر ماں بیٹی سمیت تین افراد زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مختلف تنازعات پر ماں بیٹی سمیت تین افراد کو زخمی کردیا گیا۔تھانہ کوٹلی ا میر کے علاقہ منڈ ہال میں جھگڑے کی بابت پوچھنے پر۔۔۔
ملزم فیصل اور فیضان نے ڈنڈوں اور مکوں کے وار کرکے مجید کو زخمی کردیا اور اسکی انگلی بھی توڑ دی اور فرار ہو گئے ۔ تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ دھیرا سندھا میں ملزم شمس عرف چھما نے رقیہ یوسف بی بی کی بیٹی عائشہ کا گلا دبایا اور رقیہ کو ٹانگ پر خنجر مارا اور بازو توڑ دیا۔پولیس نے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی۔