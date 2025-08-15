صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ آزادی ملکی ترقی کیلئے عہدکی تجدید کادن :رمیش سنگھ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ جشنِ آزادی کے موقع پر سیالکوٹ پہنچے ، یوتھ کانفرنس میں خصوصی شرکت کی۔

 کانفرنس میں مختلف مذاہب سے کے نوجوانوں اور مذہبی اقلیتوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صوبائی وزیر نے جشن آزادی کاکیک بھی کاٹا اور شرکا کو مبارکباد پیش کی۔اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یومِ آزادی صرف تاریخ نہیں، بلکہ ا س عہد کی تجدید ہے کہ ہم سب ملکر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرینگے ۔تقریب میں ممبر منیارٹی ایڈوائزری کونسل سردار جسکرن سنگھ سدھو، پاسٹر الائنس چیئرمین ریورینڈ ویپس گل، ذیشان جاوید سہوترا، صادق الیاس، منور حسین، پادری بابر ، پادری نعمان و دیگر نے شرکت کی۔اقبال، پادری ناصر سلیمان، بابر نذیر، بابر آصف، پادری آصف نور، پادری ایوب مبشر، بابر امین گل، بابر حبیب، پادری حارث، پادری عشاق صباحت، بابر نثار لوبی، پادری مقصود، بابر ذیشان، بابر قمر، بابر ثاقب، مارٹن جان شاد، صادق راج، بشارت آفتاب ودیگرنے شرکت کی۔

 

