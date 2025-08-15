یاسین ٹرسٹ ہسپتال میں جشن آزادی کی تقریب
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ملک برادری پنجاب کے صدر ملک افضل نے کہا ہے کہ جشن آزادی منانا زندہ قوموں کی نشانی ہے تحریک پاکستان میں قربانیاں دینے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کیساتھ ساتھ ہمیں اپنی بہادر افوج کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔۔۔
کیونکہ ہمارا ازلی دشمن مختلف حربوں سے ہمیں ڈرانے کی کوششوں میں مصروف تھا اﷲ کے فضل سے چند گھنٹوں میں جس طرح ہماری پاک فضائیہ نے نیست و نابود کیااب وہی بھارت دنیا بھر میں ذلیل ہو رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سردار یاسین ٹرسٹ ہسپتال میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب میں ملی نغمے گانے کے علاوہ پاک افواج کی مزید کامیابیوں ک اور ملکی سلامتی کے لئے بھی دعا کی گئی آخر میں 78ویں یو م آزادی پر کیک بھی کاٹا گیا تقریب میں ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹا ف نے شرکت کی۔