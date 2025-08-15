صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:تاجروں میں جھگڑے پر راضی نامہ ہوگیا

  • گوجرانوالہ
گجرات:تاجروں میں جھگڑے پر راضی نامہ ہوگیا

گجرات (نامہ نگار )مسلم بازار میں گزشتہ دنوں ندیم اکرم بٹ جنت جیولرز ،وسیم اکرم بٹ ، ارسلان، عثمان اور فضیل کے درمیان جھگڑے پر راضی نامہ ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق دونوں فریقین میں سرپرست اعلیٰ مرکزی انجمن تاجران ،صدر مسلم بازار خان شبیر خان، جنرل سیکرٹری، مرکزی انجمن تاجران، وصدر صرافہ بازار ملک بابر نسیم، عثمان بٹ نائب صدر مرکزی انجمن تاجران و جنرل سیکرٹری تمبل بازار نواب چوک، جنرل سیکرٹری جمیل اجمل، نعیم احمد جنرل سیکرٹری مسلم بازار، چودھری طاہر غریب پورہ، ملک مشتاق، ملک شانی ،شیخ مبشر، زین طارق سندھو، پپا فتح پوریا، شیخ سونی اور مسلم بازار کے معزز تاجروں کی موجودگی میں راضی نامہ کروادیا گیا۔

 

