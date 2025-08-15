پاکستان عطیہ خداوندی اور اولیا کا فیضان:پیر داؤد رضوی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پاکستان عطیہ خدا وندی اور اولیا کرام کا فیضان ہے ۔اللہ کے فضل اور رسول کریمؐ کی برکت سے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا جبکہ اسکے دشمن ہی نیست و نابود ہونگے ۔
ان خیالات کا اظہار صاحبزادہ مولانا پیر داؤد رضوی نے جماعت رضائے مصطفی کے زیراہتمام آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام میں 78 ویں جشن آزادی پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا اس پیارے وطن کے حصول کیلئے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کئے گئے اس ملک کا مقصد نظام مصطفٰیؐ کا نفاذ تھا لیکن افسوس حکمران اس مقصد کو بھول گئے جس سے ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا ہے ۔صاحبزادہ داؤد رضوی نے کہا کہ آج بھی اگر نظام مصطفیؐ کا نفاذ کردیا جائے تو پاکستان کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے ۔تقریب میں قرآن خوانی و نعت خوانی کے بعد شہدائے پاکستان و کشمیر کیلئے بلندی درجات اور کشمیر و فلسطین کی آزادی کیلئے دعائیں مانگی گئیں۔اس موقع پر مولانا صاحبزادہ غوث رضا اور صاحبزادہ حافظ احمد رضا نے بھی خطاب کیا۔