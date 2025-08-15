یوم آزادی پرمرکزی انجمن تاجران کے دفتر کی افتتاحی تقریب
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)مہمان خصوصی ڈی ایس پی عمران بیگ نے یوم آزادی پر مرکزی انجمن تاجران کے دفترکا افتتاح کیا۔
تقریب میں سرپرست اعلیٰ جاوید اقبال زرگر، صدر امین منج، جنرل سیکرٹری شاکر چودھری سمیت تاجر رہنماؤں معززین شہر اور صحافی برادری نے شرکت کی ۔ ڈی ایس پی عمران بیگ نے خطاب میںصحافی برادری سے اپیل کی کہ وہ جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کریں۔کیونکہ بہت ساری معاشرتی برائیاں تاجر اور صحافی برادری کے تعاون سے ہی ختم ہو سکتی ہیں اسلئے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہو گا ۔تقریب کے شرکا نے جشنِ آزادی کے دن اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لئے اتحاد، قربانی اور محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے ۔