صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طبیہ کالج میں پرچم کشائی کیک بھی کاٹا گیا

  • گوجرانوالہ
طبیہ کالج میں پرچم کشائی کیک بھی کاٹا گیا

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )یومِ آزادی پر سلطا ن طبیہ کالج و راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میںتقریب کا اہتمام، طبی کانفرنس کے کارکنان اور طلبہ کی جانب سے پرچم کشائی اور کیک بھی کاٹا گیا۔

مہمان خصوصی صائمہ زاہد ایم پی اے نے پاکستان کے اغراض و مقاصد اور قربانی دینے والے رہنماؤں اور پاکستان کے ماضی و حال اور مستقبل پر بات کرتے ہوئے افواجِ پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر حکیم ضیا اﷲ فتح گڑھی ، ڈاکٹر شوکت ، حکیم مشتاق ، حکیم اقبال شاد ، ڈاکٹر ورک ، ڈاکٹر الیاس ، حکیم خواجہ فاروق شافی ، حکیم رانا فرید سبحانی ، حکیم طاہر ندیم بُھلر ، حکیم حامد شاہد،حکیم احمد یار خاں ، حکیم عمران شاہد، حکیم ریاض شاہد ، حکیم صدیق و دیگر نے بھی خطاب میں تحریک آزادی پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 120، پھل 200 روپے کلو تک مہنگے

حضرت داتا گنج بخشؒ ؒ کے عرس کا دوسرا روز، محفل سماع

دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب

یوم آزادی پر محکمہ تعلقات عامہ میں پرچم کشائی

ریلوے پولیس لائنز میں چاق و چوبند دستے کی قومی پرچم کو سلامی

عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ