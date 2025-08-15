طبیہ کالج میں پرچم کشائی کیک بھی کاٹا گیا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )یومِ آزادی پر سلطا ن طبیہ کالج و راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میںتقریب کا اہتمام، طبی کانفرنس کے کارکنان اور طلبہ کی جانب سے پرچم کشائی اور کیک بھی کاٹا گیا۔
مہمان خصوصی صائمہ زاہد ایم پی اے نے پاکستان کے اغراض و مقاصد اور قربانی دینے والے رہنماؤں اور پاکستان کے ماضی و حال اور مستقبل پر بات کرتے ہوئے افواجِ پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر حکیم ضیا اﷲ فتح گڑھی ، ڈاکٹر شوکت ، حکیم مشتاق ، حکیم اقبال شاد ، ڈاکٹر ورک ، ڈاکٹر الیاس ، حکیم خواجہ فاروق شافی ، حکیم رانا فرید سبحانی ، حکیم طاہر ندیم بُھلر ، حکیم حامد شاہد،حکیم احمد یار خاں ، حکیم عمران شاہد، حکیم ریاض شاہد ، حکیم صدیق و دیگر نے بھی خطاب میں تحریک آزادی پر روشنی ڈالی۔