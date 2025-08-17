حافظ آباد:مبینہ تشدد سے قتل گھریلو ملاز م کی قبر کشائی
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے علاقہ اختر ٹاؤن میں مبینہ تشدد کے بعد زہر دیکر قتل کئے جانیوالے گھریلو ملازم وسیم ریاض کی گزشتہ روز علاقہ مجسٹریٹ کے حکم پر نواحی گاؤں راہگوسیداں میں قبرکشائی کی گئی۔۔۔
ڈاکٹرز نے مقتول کے پوسٹ مارٹم کے بعد نمونے لیکر فرانزک لیبارٹر ی لاہور بھجواد ئیے ۔یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ تشدد قتل کیس میں سید نجم الحسن شیرازی سمیت 6ملزموں کے خلاف تھانہ سٹی میں پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ لاش ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اڑھائی گھنٹے تک ایمبولینس میں پڑی رہی جہاں اسکے رشتہ دار پوسٹمارٹم کیلئے احتجاج کرتے رہے لیکن پولیس نے بااثر ملزموں کی وجہ سے پوسٹمارٹم ہی نہ کرایا اور مقتول کی بغیر پوسٹمارٹم راتوں رات تدفین کرادی گئی ،آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا تو پولیس کی دوڑیں لگ گئیں ،پولیس نے اپنی مدعیت میں 6 افرادکیخلاف مقدمہ درج کرکے نجم الحسن کو حراست میں لیکر نامعلوم مقام پر منتقل کردیا۔