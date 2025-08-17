صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال:گیپکو ملازمین کا ایکسین کیخلاف دھرنا ،ہتک آمیز رویے کے الزامات

  • گوجرانوالہ
ملکوال(سٹی رپورٹر)گیپکو ملکوال کے چاروں سب ڈویژنز کے ملازمین کی طرف سے ایکسین ملکوال کی پالیسیوں اور ملازمین سے ہتک آمیز رویہ کیخلاف دوسرے روز بھی دھرنا جاری رہا۔۔۔

 ظہور احمد چیئرمین گیپکو ملکوال، سیکرٹری احسان اللہ راں، وائس چیئرمین مزمل مرزا اور جوائنٹ سیکرٹری غلام علی شاہد نے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے کی قیادت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ایکسین اختر عباس کی پالیسیاں صارفین کیلئے تو عوام کش ہیں ہی لیکن ملازمین کو گالیاں ، دھمکیاں دینا اور ناجائز تنگ کر کے معطل کرنا وطیرہ بنا رکھا ہے ، ایکسین ملکوال کی ٹرانسفر تک دھرنا جاری رہے گا۔ 

 

