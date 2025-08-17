گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نظام آباد میں جشن آزادی اور معرکہ حق تقریب
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نظام آباد میں جشن آزادی اور معرکہ حق کے سلسلہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں اسسٹنٹ کمشنر عبد القدیر زرکون،ڈی ایس پی ٹریفک محمد بابر،ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید سبطین مظہر،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عمران احمد، اسلم بھٹہ،پرنسپل عبد الوحید اختر،اے ای اوز آفتاب چیمہ،تعظیم طاہر،محمد نصر چٹھہ سمیت اساتذہ وطلبا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر عبد القدیر زرکون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حصول پاکستان ہجرتوں اور آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنے کا نام ہے ، آزادی ہمارے آباؤ اجداد کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے ۔