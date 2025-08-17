صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:سیم نالہ کی صفائی وقفے وقفے سے کی جانے لگی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی سیم نالہ کی صفائی وقفے وقفے سے کی جانے لگی۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی کامونکے روڈ سے گزرنے والے سیم نالہ کوڑاکرکٹ اور شاپروں سے بھرا ہونے کی وجہ سے مون سون کی۔۔۔

 بارشوں میں گندا پانی آبادی میں داخل ہو جاتا ہے جس سے مسیحی قبرستان کی چار دیواری اور متعدد گھروں،حویلیوں کو نقصان پہنچتاہے ،مقامی افراد کی شکایات اور نشاند ہی پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چند روز قبل کرین مشین بھجوائی گئی جوچار روز سے روزانہ 5سے 6ٹرالیاں سیم نالہ سے نکال کر غائب ہو جاتی ہے بلکہ کامونکے روڈ سے کوڑا اٹھانے پر سیم نالے کا پل مزید خطرناک ہوگیا ہے ، اہل علاقہ نے اصلا ح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

