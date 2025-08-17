رکشہ ڈرائیور گرفتار ، خاتون کا 22 تولے زیور،رقم برآ مد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ پیپلز کالونی پولیس نے مسافر خاتون سے رقم اور طلائی زیورات لے کر فرار ہونے والے رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔بتایا گیا ہے کہ۔۔۔
باغبانپورہ کی رہائشی منور بی بی رکشہ میں قیمتی سامان بھول گئی اور ڈرائیور لے کر فرار ہو گیا ،اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے 22 تولے سونا اور لاکھوں روپے سمیت کل مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا ۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ جدید سائنٹفک طریقہ اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا ،گرفتار ملزم کی شناخت محمد نعمان سرور کے نام سے ہوئی ہے ۔