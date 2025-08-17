صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیور گرفتار ، خاتون کا 22 تولے زیور،رقم برآ مد

  • گوجرانوالہ
رکشہ ڈرائیور گرفتار ، خاتون کا 22 تولے زیور،رقم برآ مد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ پیپلز کالونی پولیس نے مسافر خاتون سے رقم اور طلائی زیورات لے کر فرار ہونے والے رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔بتایا گیا ہے کہ۔۔۔

 باغبانپورہ کی رہائشی منور بی بی رکشہ میں قیمتی سامان بھول گئی اور ڈرائیور لے کر فرار ہو گیا ،اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے 22 تولے سونا اور لاکھوں روپے سمیت کل مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا ۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ جدید سائنٹفک طریقہ اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا ،گرفتار ملزم کی شناخت محمد نعمان سرور کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : بجٹ منظور ، فیسیں بڑھانے پر تحفظات

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط

ملتان بورڈ نے میٹرک کے رزلٹ کارڈز جاری کردیئے

تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

منشیات اور شراب فروشی کے الزام میں پانچ گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل