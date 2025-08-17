نوشہرہ :صفدر عطا بھٹی ،محترمہ اقصیٰ فرمان کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پنجاب پولیس کے سب انسپکٹرز کی انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ،سرکل نوشہرہ ورکاں سے سب انسپکٹر صفدر عطا بھٹی ایس ایچ او تھانہ تتلے عالی اور۔۔۔
تھانہ نوشہرہ ورکاں میں تعینات سب انسپکٹر محترمہ اقصیٰ فرمان بھی شامل ہیں، فرزند نوشہرہ ورکاں سب انسپکٹر میاں خرم شہزاد ایس ایچ او تھانہ گرین ٹاؤن لاہور کو بھی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی ۔دوست واحباب اور عوامی حلقوں نے ترقی ملنے پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف، خدمت اور فرض کی جانفشانی سے ادائیگی کیلئے تیار رہیں گے ۔