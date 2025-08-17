صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ :صفدر عطا بھٹی ،محترمہ اقصیٰ فرمان کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ :صفدر عطا بھٹی ،محترمہ اقصیٰ فرمان کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پنجاب پولیس کے سب انسپکٹرز کی انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ،سرکل نوشہرہ ورکاں سے سب انسپکٹر صفدر عطا بھٹی ایس ایچ او تھانہ تتلے عالی اور۔۔۔

 تھانہ نوشہرہ ورکاں میں تعینات سب انسپکٹر محترمہ اقصیٰ فرمان بھی شامل ہیں، فرزند نوشہرہ ورکاں سب انسپکٹر میاں خرم شہزاد ایس ایچ او تھانہ گرین ٹاؤن لاہور کو بھی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی ۔دوست واحباب اور عوامی حلقوں نے ترقی ملنے پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف، خدمت اور فرض کی جانفشانی سے ادائیگی کیلئے تیار رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : بجٹ منظور ، فیسیں بڑھانے پر تحفظات

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط

ملتان بورڈ نے میٹرک کے رزلٹ کارڈز جاری کردیئے

تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

منشیات اور شراب فروشی کے الزام میں پانچ گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل