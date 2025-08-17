صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :کولڈ چین کے بغیر ادویات سپلائی ،5ڈسٹری بیوٹرز کے چالان

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) ڈرگ انسپکٹر نے کولڈ چین کے بغیر ادویات سپلائی کرنیوالے 5ڈسٹری بیوٹرز کے چالان کر د ئیے ۔

ڈرگ انسپکٹر حیدر علی نے تحصیل بھر میں ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر بھرپور کارروائی کی ،بغیر کولڈ چین ادویات سپلائی کرنے پر aglowفارما ڈسٹری بیوٹر، المصطفی ڈسٹری بیوٹر گوجرانوالہ اور بغیر لائسنس ادویات سپلائی کرنے پر عمران نامی پیڈلر کا چالان کر دیا جبکہ بغیر ریکارڈ کنٹرول اور نشہ آور ادویات فروخت کرنے پر نیو عبداﷲ میڈیکل سٹور خان مسلمان کا کیس ضلعی کوالٹی کنٹرول بورڈ گوجرانوالہ کو بھیج دیا۔

 

