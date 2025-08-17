صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:فیکٹری میں آ تشزدگی مشینری اور سامان خاکستر

  • گوجرانوالہ
عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ، نامہ نگار )عالم چوک میں رات گئے الیکٹرک کپیسٹر بنانے والی فیکٹری میں شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی، 6 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا ،لاکھوں روپے کی مشینری اور سامان خاکستر ہوگیا ۔

 عالم چوک کے علاقے نصر ٹائون میں عرفان مغل کی فیکٹری میں رات12بجے شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی ،لکڑی کی چھت ہونے کی وجہ سے آگ نے شدت اختیار کر لی، ریسکیو 1122 کے فائر فائٹر اور مقامی لوگوں نے طویل جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد ایل پی جی سلنڈر پھٹنے سے آگ نے شدت اختیار کی تھی ۔

 

