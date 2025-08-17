استحکام پاکستان کیلئے سب کو ملکر جدوجہد کرنی چاہیے :عمر سہیل بھٹہ
گجرات(سٹی رپورٹر )سابق ممبر بورڈ آف گورنر جمخانہ گجرات عمر سہیل بھٹہ نے کہاہے کہ پاکستان کے استحکام کیلئے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے ، 14 اگست برصغیر کے مسلمانوں کیلئے تاریخ ساز دن کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔
اس مبارک دن کو برصغیر کے مسلمانوں کو انگریز سے نجات اور آزاد وطن نصیب ہوا ،پاکستان کی تحریک آزادی میں لاکھوں شہدا کا خون بہا ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کی نعمت پر شکر ادا اور عہد کرنا چاہیے کہ ہم وطن عزیز کی ترقی اتحاد اور سلامتی کیلئے کردار ادا کریں گے ۔