قلعہ دیدار سنگھ:منشیات فروش جھگڑ پڑے ،ایک چھری کے وار سے زخمی

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)آئس کے لین دین کے تنازع پر ایک منشیات فروش نے دوسرے کو چھریاں مار دیں ، 40 سالہ ابوبکر شدید زخمی ہو گیا ۔

بتایا گیا ہے کہ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ محلہ دارالاسلام کے رہائشی ابوبکر انصاری اور امجد شاہ نامی منشیات فروش آئس فروخت کرتے تھے ،گزشتہ روز دونوں میں آئس کے لین دین پر جھگڑاہوگیا امجد شاہ نے گھر سے چھری پکڑ کر ابوبکر پر چلادی جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا جسے رورل ہیلتھ سنٹر قلعہ دیدار سنگھ منتقل کیا گیا جہاں سے ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈی ایچ کیو گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا ۔

 

