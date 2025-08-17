وزیرآباد:منشیات فروش گرفتار ،10 کلو چر س برآ مد
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس تھانہ سوہدرہ نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے 10 کلو چرس برآمد کرلی۔ ایس ایچ او مختار باجوہ کی ٹیم نے پل نالہ پلکھو رام گڑھ روڈ پر ایک شخص کو مشکوک جان کر روکا ،ملزم قمر شہزاد سکنہ محلہ شاہ لٹھا سوہدرہ سے تھیلے میں موجود منشیات برآ مد کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔
پولیس تھانہ سوہدرہ نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے 10 کلو چرس برآمد کرلی۔ ایس ایچ او مختار باجوہ کی ٹیم نے پل نالہ پلکھو رام گڑھ روڈ پر ایک شخص کو مشکوک جان کر روکا ،ملزم قمر شہزاد سکنہ محلہ شاہ لٹھا سوہدرہ سے تھیلے میں موجود منشیات برآ مد کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔