صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:منشیات فروش گرفتار ،10 کلو چر س برآ مد

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:منشیات فروش گرفتار ،10 کلو چر س برآ مد

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس تھانہ سوہدرہ نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے 10 کلو چرس برآمد کرلی۔ ایس ایچ او مختار باجوہ کی ٹیم نے پل نالہ پلکھو رام گڑھ روڈ پر ایک شخص کو مشکوک جان کر روکا ،ملزم قمر شہزاد سکنہ محلہ شاہ لٹھا سوہدرہ سے تھیلے میں موجود منشیات برآ مد کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔

پولیس تھانہ سوہدرہ نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے 10 کلو چرس برآمد کرلی۔ ایس ایچ او مختار باجوہ کی ٹیم نے پل نالہ پلکھو رام گڑھ روڈ پر ایک شخص کو مشکوک جان کر روکا ،ملزم قمر شہزاد سکنہ محلہ شاہ لٹھا سوہدرہ سے تھیلے میں موجود منشیات برآ مد کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : بجٹ منظور ، فیسیں بڑھانے پر تحفظات

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط

ملتان بورڈ نے میٹرک کے رزلٹ کارڈز جاری کردیئے

تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

منشیات اور شراب فروشی کے الزام میں پانچ گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل