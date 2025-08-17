صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:چناب کے کٹائو سے بچائو کیلئے حفاظتی اقدامات کی منظوری

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:چناب کے کٹائو سے بچائو کیلئے حفاظتی اقدامات کی منظوری

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ضلع بھر کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔۔۔

 اور متعدد اہم سکیموں کی منظوری دی گئی۔اجلاس میں دریائے مناور توی (چناب)کے کٹاؤ سے بچاؤ کیلئے گاؤں خلیل پور تحصیل و ضلع سیالکوٹ کے قریب حفاظتی اقدامات کے منصوبے کی منظوری دی گئی جس پر 4 کروڑ 75 لاکھ 92 ہزار روپے لاگت آئے گی،منصوبے کی تکمیل سے مقامی آبادی کو سیلابی خطرات اور زمین کے کٹاؤ سے محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ منصوبے پر عملدرآمد گجرات کینال ڈویژن کے ذریعے کیا جائے گا جس کی تکمیل کی تاریخ 30 جون مقرر کی گئی ہے ۔ 

 

