مساجد شہید ، شراب بیچنے کی اجازت تشویشناک :ڈاکٹر طارق
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے جامع مسجد قرطبہ اسلامک سنٹرگجرات میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ملک میں مساجد کو شہید اور ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت تشویشناک ہے۔۔۔
،اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مساجد کو غیر قانونی قرار دیکرشہید کرنا حکمرانوں اور اداروں کی نا اہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ، قوم پوچھتی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں تعمیر کے وقت یہ ادارے کیوں سو رہے تھے ؟۔ شراب تمام مذاہب میں حرام ہے بلاتفریق شراب کے تمام پرمٹس کو منسوخ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا مغربی تہذیب و معاشرت کے بجائے اسلامی تہذیب و معاشرت کا رواج اختیار کرنا ہو گا،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہا کہ ہمارا نظام تعلیم مکمل تباہ ہو چکا ہے ،امریکی غلام حکمران ملک کے اسلامی نظریاتی تشخص کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اقتدار کی کشمکش میں رسہ کشی جا ری ہے ،مفاد پرست سیاستدانو ں نے قوم کو تقسیم در تقسیم کرکے ان کے ذہنوں میں زہر گھول دیا ہے ،اگر اب بھی درست راستے کو اختیار نہ کیا گیا تو ملکی حالات مزید ابتر ہو جائیں گے ۔علاوہ ازیں جماعت اسلامی کے امیرحافظ نعیم الرحمن سے گزشتہ روز منصورہ میں ڈاکٹرطارق سلیم نے ملاقات کی، خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال سمیت دیگراہم امور پرتبادلہ خیال کیاگیا۔