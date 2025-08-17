حافظ آباد:ڈی سی اور ڈی پی او کی زہریلی چیز کھانے سے متاثرہ بچوں کی عیادت
حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈی پی او عاطف نذیر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نواحی گاؤں بٹیرے میں زہریلی چیز کھانے سے متاثرہ بچوں کو علاج معالجہ کی بہتر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔
گزشتہ رات نواحی گاؤں بٹیرے میں دو بہن بھائیوں سمیت 3 کم عمر بچوں نے زہریلی چیز کھائی جس سے 9سالہ بچی جاں بحق ہو گئی جبکہ دو بہن بھائیوں ثقلین اور صائقہ کو تشویش ناک حالت کے پیش نظر چلڈرن ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب پولیس نے جاں بحق ہونے والی بچی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افرادکے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔