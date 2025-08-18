کامونکے :بجلی چوری کرنے والے 5افراد پکڑے گئے
کامونکے (نامہ نگار )بجلی چوری کرنے والے 5افراد پکڑے گئے ۔ صدر پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی اوز کی درخواستوں پر بجلی چوری کرنے والے سادھوکی کے حماد،نولانوالی کے شرافت،ہرپوکی کے عبدالغفار،حبیب پورہ کے بوٹا اورموضع گوگا کے اسلم کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔
