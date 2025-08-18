صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی اداروں کی مالی ادائیگیوں ،سٹاف کا ڈیٹا طلب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ ریجن کے تمام بلدیاتی اداروں کے اثاثہ جات ،مالی ادائیگیوں ،سٹاف اور دیگر معاملات کا ڈیٹا طلب کرلیا۔۔۔

آئندہ نئے بلدیاتی نظام کے نفاذ سے قبل بلدیاتی اداروں میں بہتری لائی جائے گی، صو بائی حکومت کی ہدایت کے مطابق بلدیاتی اداروں کے اثاثہ جات ، سٹاف، مالی ادائیگیوں اور دیگر معاملات کے حوالے سے تفصیلی ڈیٹا کمشنر ،ڈپٹی کمشنر کے دفاتر بھجوایا جاسکے تاکہ یہ تمام ترتفصیلات صوبائی سطح پر بنائی گئی ٹرانزیشن ٹیم کو بھجوائی جا سکیں۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نئے بلدیاتی نظام کے نفاذ کی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہی ہے جس کیلئے ضروری ہے کہ اضلاع کی سطح پر بنائی گئی ضلعی ٹرانز یشن ٹیمیں ان اداروں کے اثاثوں ، منظور شدہ آسامیوں اور اس وقت کام کرنے والے ملازمین کی تعداد ،بلدیاتی اداروں کی مالیاتی ذمہ داریاں اور بقایا جات سمیت دیگر معاملات کا ڈیٹا مرتب کریں ۔

 

