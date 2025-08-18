صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آصف نذیر کو موٹر وے پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی

  • گوجرانوالہ
آصف نذیر کو موٹر وے پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی

کامونکے (نامہ نگار ) آصف نذیر انسپکٹر موٹروے پولیس کے عہدے پر ترقی پا گئے ۔بتایا گیا ہے کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کے چیف ڈرل انسٹرکٹر ٹریننگ کالج آصف نذیر کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔

 اس موقع پر کمانڈنٹ موٹروے ٹریننگ کالج نے آصف نذیر کو رینک لگاتے ہوئے کہا کہ وہ نہایت محنتی، فرض شناس اور قابل آفیسر ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایمانداری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف نذیر اس ترقی کے حقیقی معنوں میں مستحق تھے ۔

 

