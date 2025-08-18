سیلاب سے تباہی ، پی ایم اے کی کمیونٹی سے عطیات کی اپیل
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پی ایم اے گوجرانوالہ کاخیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال اور شہادتوں پر اظہار افسوس، ڈاکٹر کمیونٹی سے عطیات جمع کر نے کی اپیل کر دی ۔
خیبر پختونخوا کے علاقے بونیر میں آسمانی آفت نے زمین پر تباہی مچا دی۔ کلائوڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والے طوفانی سیلاب نے سینکڑوں انسانی جانوں کو نگل لیا، ہزاروں مویشی بہہ گئے اور سینکڑوں مکانات اور کاروباری مراکز زیر آب آ گئے ۔ باجوڑ، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ کے علاقوں میں آندھی، طوفان، لینڈ سلائیدنگ اور سیلابی ریلوں نے قیامت صغریٰ برپا کر دی ۔ آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی بپھرے پانیوں کی بدولت تباہی کی داستانیں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ رہنمائوں نے کہا کہ پی ایم اے گوجرانوالہ اور ڈاکٹرز کمیونٹی، پاکستانی شہریوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور سوگو اروں کے غم میں شریک ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کلائوڈ برسٹ جیسی اچانک قدرتی آفت نے جس وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے اس نے صوبائی تو کیا وفاقی انتظامیہ کو بھی بے بس کر کے رکھ دیا ہے اور سارے انتظامات ناکافی ہو چکے ہیں۔صدر پی ایم اے گوجرانوالہ ڈاکٹر مدثر رسول پی ایم اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو متحرک کرتے ہوئے عطیات جمع کر رہے ہیں جنہیں شفاف طریقے سے متاثرین تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے گا۔