آ نیوالی نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا ہوگا :ودود حسن ڈار
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )صدر سٹی پیپلز پارٹی میاں ودود حسن ڈار نے کہا ہے کہ جشن آزادی ایک اہم موقع ہے جو ہمیں اپنے وطن کی آزادی کی یاد دلاتا ہے۔۔۔
یہ دن ہمیں اتحاد، محبت اور قومی یکجہتی کی اہمیت کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے ،ہمیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کیلئے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ، آئیں ہم سب مل کر اس دن کو عہد کریں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اپنے وطن کی خدمت کریں گے ، اس کی ثقافت اور روایات کا احترام کریں گے اور ایک مضبوط اور خوشحال قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے ، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیوں سے حاصل کیا ہے ۔ آنے والے نسلوں کیلئے ایک بہتر مستقبل فراہم کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی یونین کونسل بٹرانوالی کے زیر اہتمام پاکستان کے 78 ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ،تقریب میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔