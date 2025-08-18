صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ نیوالی نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا ہوگا :ودود حسن ڈار

  • گوجرانوالہ
آ نیوالی نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا ہوگا :ودود حسن ڈار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )صدر سٹی پیپلز پارٹی میاں ودود حسن ڈار نے کہا ہے کہ جشن آزادی ایک اہم موقع ہے جو ہمیں اپنے وطن کی آزادی کی یاد دلاتا ہے۔۔۔

 یہ دن ہمیں اتحاد، محبت اور قومی یکجہتی کی اہمیت کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے ،ہمیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کیلئے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ، آئیں ہم سب مل کر اس دن کو عہد کریں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اپنے وطن کی خدمت کریں گے ، اس کی ثقافت اور روایات کا احترام کریں گے اور ایک مضبوط اور خوشحال قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے ، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیوں سے حاصل کیا ہے ۔ آنے والے نسلوں کیلئے ایک بہتر مستقبل فراہم کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی یونین کونسل بٹرانوالی کے زیر اہتمام پاکستان کے 78 ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ،تقریب میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر