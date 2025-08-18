صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی مراعات بحالی کیلئے موثرکردار ادا کیا جائے گا:نواز چوہان

  • گوجرانوالہ
اساتذہ کی مراعات بحالی کیلئے موثرکردار ادا کیا جائے گا:نواز چوہان

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)رکن پنجاب اسمبلی حاجی محمد نواز چوہان نے کہا ہے کہ اساتذہ کی مراعات بحالی کے لیے موثرکردار ادا کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ جن قواعد و ضوابط کے تحت اساتذہ مستقل بنیادوں پر بھرتی ہوئے تھے ریٹائرمنٹ کے موقع پر انہی ضوابط میں طے کردہ مراعات کی بحالی کے لیے ساتھی اراکین اسمبلی کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چیئرمین پیٹا پنجاب احسان علی گورائیہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ احسان گورائیہ نے اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی دلچسپی لینے پر ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر زبیر عبدالنبی اور انجمن طلبا اسلام کے سابق رہنما ملک مبشر حسین بھی موجود تھے ۔

 

