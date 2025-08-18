صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو نے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغازکردیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حکومت پاکستان کے احکامات کی روشنی میں گیپکو نے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغازکردیا ، ڈیجیٹل سروے کا بنیادی مقصد بجلی کے بلوں میں ممکنہ کمی اور درست میٹر ریڈنگ کو یقینی بنانا ہے ۔

 سروے کے دوران گیپکو کے نمائندے ہر گھر کا دورہ کریں گے اور شناختی کارڈ نمبر، نصب میٹرز کی تعداد، کنکشن کی ملکیت (مالک یا کرایہ دار)سمیت دیگر معلومات حاصل کریں گے ، صارفین کی جانب سے درست معلومات کی فراہمی سے اضافی بلنگ کا خاتمہ، درست میٹر ریڈنگ اور بلوں کی آن لائن و آسان ادائیگی ممکن ہو گی ۔ڈیجیٹل سسٹم کے تحت صارفین کو موبائل پر بجلی کے بل اور دیگر معلومات کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے گی، درست ڈیٹا بلوں کی ممکنہ اصلاح، شکایات کے فوری ازالے اور سمارٹ سسٹم کی بنیاد فراہم کرے گا، قانونی کنکشن کی تصدیق، بجلی چوری کی روک تھام، کرایہ دار و مالک کی شناخت اور مستقبل میں سمارٹ میٹرنگ کا نفاذ آسان ہوگا۔

 

