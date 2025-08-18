یوم آزادی ریلی،پی ٹی آئی رہنما سمیت 17 افراد پرمقدمہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)جشن آزادی کے سلسلہ میں موٹر سائیکل ریلی نکالنے پر پی ٹی آ ئی کے ضلعی جنرل سیکرٹری چو دھری علی عمار گجر ایڈووکیٹ سمیت 9 نامزد اور8نامعلوم افراد کیخلاف تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔۔۔
مقدمہ سب انسپکٹر خالد نصراللہ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے ۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے سوشل میڈیا پر موٹر سائیکل ریلی دیکھی جس میں علی عمار گجر سمیت دیگر ساتھی پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر آزادی کا جشن منا ر ہے تھے اور حکومت مخالف نعرے لگا ر ہے تھے ۔پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار کر 7 افراد کو گرفتار بھی کرلیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ضلعی عہدیداروں نے مقدمہ کے اندراج پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جشن آزادی کی پرامن ریلی نکالنے پر بھی کارکنوں کیخلاف مقدمات کا اندراج فسطائیت ہے اور پولیس نے کارکنوں کی گرفتاریوں کے لئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرکے پولیس گردی کی ہے جو قابل مذمت ہے ۔