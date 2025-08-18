3 افراد کا قتل ،لاشیں جلانے پر 16 افراد کیخلاف مقدمہ
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں اسداﷲپور کے قریب3افراد کو قتل کرکے لاشوں کو جلا نے الزام میں پولیس تھانہ ونیکے تارڑ نے 16 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔۔۔
ملزموں میں داؤد احمدتارڑ، عاشق حسین ولد محمد نواز، ہاشم ریاض ، عاشق حسین ولد غلام رسول ، احتشام الحق، عدنان ارشد، صغیر، الماس بی بی،ہاشم ریاض وغیرہ شامل ہیں ،آئی جی کے حکم کے باوجودپولیس ملزموں کو گرفتار نہ کرسکی۔مذکورہ سفاکانہ قتل کے واقعہ کے بعد علاقہ میں خوف وہراس کی لہر سرایت کرگئی جبکہ پولیس کی جانب سے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے تمام دعوے دھرے کے دھر ے رہ گئے ۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ شام سپین پلٹ باوا محمد حسین ،بھتیجے عثمان حیدر اور پولیس کانسٹیبل رائے شہزاد کو مسلح افراد نے دشمنی کے نتیجہ میں فائرنگ کرکے قتل کردیا تھا اور بعدمیں ملزموں نے گاڑی کو آگ لگا کر تمام لاشوں کو جلادیا اور فرار ہوگئے ۔ لاشیں پوسٹمارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کردی گئیں جنہیں اپنے اپنے علاقوں میں سپرد خاک کردیا گیا۔