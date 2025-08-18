کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ ہڑڑ روڈ کے یوسف کی بیوی اور بیٹی بازار گئیں تو نامعلوم چور پرس سے 12ہزار روپے چوری کرکے لے گئے ۔
تمبولی کے اصغر کی حویلی سے بکری چوری ہوگئی۔موضع چندالی کے قبرستان سے نامعلوم چور دو بجلی کی موٹریں،پنکھا اور سینٹری کا سامان لے گئے ۔گلگٹی کے فیصل اقبال کے کھیتوں سے نامعلوم چور پیٹر انجن لے گئے ۔چندالی کے رانا ذیشان کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔واہلیانوالی کے سوہل سکندر کے کھیتوں سے نامعلوم چور 4بوری کھاد اور دیگر سامان لے گئے ۔واہنڈو کے سمیر کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔دندیاں کے آصف کے کھیتوں سے نامعلوم چور موٹر لے گئے ۔واہنڈوکے مظہر مسیح کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا۔رانا عمر کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر لے گئے ۔مغلپورہ کے طارق محمود کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری کرلی گئی۔منہیس کے شہباز کے ڈیرے سے نامعلوم چور 100 لٹر ڈیزل اور زرعی ادویات چوری کرکے لے گئے ۔چک ہندہ کے شہباز کے کھیتوں سے کھاد اور دیگر سامان چوری ہوگیا۔ایمن آباد کے امجد کے گھر سے نامعلوم چور 85 ہزار روپے اور طلائی زیورات چوری کرکے لے گئے ۔