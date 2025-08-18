سمبڑیال اورگردونواح میں مصنوعی مہنگائی کا جن بے قابو
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سمبڑیال اورگردونواح میں مصنوعی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ، وزیر اعلیٰ کی طرف سے عوام کو مہنگائی میں ریلیف دینے اور منافع خوروں پر قابو پانے کے لئے قائم کی گئی۔۔۔
پیرا فورس بھی ناکام ،تحصیل انتظامیہ منافع خور مافیا کے سامنے بے بس ہوگئی، گرانفروش مافیا نے سرکاری قیمتوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کردیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے عوام کو مہنگائی میں ریلیف دینے اور گرانفروشوں پر قابو پانے کیلئے خصوصی طور پر بنائی گئی پیرا فورس بھی سمبڑیال میں مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں ناکا م ہوگئی ،سمبڑیال اورگردونواح میں مصنوعی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ۔برائلر گوشت 595 روپے کے بجائے 750 روپے تک، چھوٹا گوشت 1800 کے بجائے 2300 روپے ، بڑا گوشت 900 روپے کے بجائے 1200 سے 1300 روپے تک، دودھ 170 روپے کے بجائے 240 روپے تک، دہی 180 روپے کے بجائے 240 روپے کلو گرام، روٹی 10روپے کے بجائے 20 روپے تک جبکہ چینی بھی 180 تا 200 روپے تک سرعام فروخت کی جا رہی ہے ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ ، چیف سیکرٹری ، کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے سمبڑیال میں منافع خوروں کی لوٹ مار اور انتظامیہ کی نااہلی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔