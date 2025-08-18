راہوالی:فرارمیں اشتہاری کی مدد کرنے پر سب انسپکٹر کیخلاف مقدمہ
راہوالی(نمائندہ دنیا )ایس ایچ او کی مدعیت میں تھانہ کینٹ میں تعینات سب انسپکٹر کیخلاف اشتہاری ملزم کوگرفتار نہ کرنے اور فرار میں مدد کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیاگیا۔
تھانہ کینٹ میں درج مقدمہ میں نامزد ملزم عمر خالد کی سپریم کورٹ سے ضمانت خارج ہوچکی ہے جس کا تفتیشی سب انسپکٹر محمد شہباز انصاری ہے ، ڈی سی کالونی میں آمنا سامنا ہوامگر انہوں نے ملزم کو گرفتار نہ کیا بلکہ فرار کرانے میں مدد کی۔ ایس ایچ او کینٹ عدنان اعجاز نے سب انسپکٹر کوحوالات بند کردیا ،بعد ازاں اگلے روز شہباز انصاری نے عدالت سے ضمانت حاصل کرلی۔