علی پورچٹھہ :موٹر سائیکل چور گینگ متحرک،شہری پریشان
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ میں موٹر سائیکل چور گینگ متحرک ہو گیا،شہر میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔۔۔
محلہ پرانا تالاب میں کھڑی موٹرسائیکل کمسن چور دن دہاڑے لے اڑا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔تفصیلات کے مطابق فاروق بٹ نے موٹرسائیکل گھر کے باہر کھڑی کی جو کچھ ہی دیر بعد غائب ہوگئی۔ اس سے قبل بھی خان پلازہ کے سامنے سے نامعلوم چور موٹرسائیکل چرا کر فرار ہو گئے تھے ، دونوں وارداتوں کی ویڈیوز نے شہریوں میں خوف و ہراس کی فضا بڑھا دی ۔علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تھانہ علی پور چٹھہ کی لاپروا ئی اور گشت نہ ہونے کے باعث شہر عرصہ دراز سے چوروں اور ڈکیتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس جرائم کنٹرول کرنے کے بجائے ٹھنڈے کمروں میں محو استراحت ہے ۔ شہریوں نے آرپی او، سی پی او گوجرانوالہ سے فوری نوٹس لینے اور علی پورچٹھہ میں پولیس گشت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔