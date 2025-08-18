منڈیکی گورائیہ:نوجوان پر تشدد چھری کے وار سے زخمی کر دیا
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)دو افراد کا نوجوان پرتشدد چھری کے وارکرکے زخمی کردیا۔ ڈسکہ کے آصف کے بیٹے کو پارس اورعدنان نے قتل کردینے کی نیت سے چھری کے وارکرکے زخمی کردیا جس کوطبی امدادکیلئے سول ہسپتال پہنچادیاگیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
