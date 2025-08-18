صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ:نوجوان پر تشدد چھری کے وار سے زخمی کر دیا

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ:نوجوان پر تشدد چھری کے وار سے زخمی کر دیا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)دو افراد کا نوجوان پرتشدد چھری کے وارکرکے زخمی کردیا۔ ڈسکہ کے آصف کے بیٹے کو پارس اورعدنان نے قتل کردینے کی نیت سے چھری کے وارکرکے زخمی کردیا جس کوطبی امدادکیلئے سول ہسپتال پہنچادیاگیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

دو افراد کا نوجوان پرتشدد چھری کے وارکرکے زخمی کردیا۔ ڈسکہ کے آصف کے بیٹے کو پارس اورعدنان نے قتل کردینے کی نیت سے چھری کے وارکرکے زخمی کردیا جس کوطبی امدادکیلئے سول ہسپتال پہنچادیاگیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان

پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک

منصوبوں کی تکمیل کیلئے مقررہ ٹائم لائن پر عمل کی ہدایت

پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

اسرائیلی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے :مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر