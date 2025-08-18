علی پورچٹھہ ٹیلی فون ایکسچینج بدانتظامی اور عملہ کی مبینہ بے حسی کا شکار
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ ٹیلی فون ایکسچینج بدانتظامی اور عملہ کی مبینہ بے حسی کا شکار ہو گئی ، سینکڑوں فون خاموش اور انٹرنیٹ سروس کئی روز سے معطل ہے ۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ کی غفلت اور بدعنوانی نے عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے یہاں تک کہ لوگ پرائیویٹ نیٹ ورک کمپنیوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔عوامی حلقوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پی ٹی سی ایل ایکسچینج کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ناکام بنایا جا رہا ہے تاکہ سرکاری ادارے کو ختم کر کے نجی کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے ۔ صارفین نے شکوہ کیا کہ بار بار شکایات کے باوجود عملہ صرف ٹرخاتا رہتا ہے جبکہ اگر کسی کے پاس سفارش ہو تو اس کے مسائل فوری حل کر د ئیے جاتے ہیں۔