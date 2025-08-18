سیالکوٹ :خاتون ٹیچر کا نمبرنہ دینے پر 6 افراد کاطالبعلم پر تشدد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )خاتون ٹیچر کا نمبرنہ دینے پر 6 افراد نے طالبعلم کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا ۔سید رضوان مہدی کا بیٹا شایان کالج سے چھٹی کے بعد گھر کی جانب جا رہا تھا ۔۔۔
کہ پرانا ڈسکہ کے قریب راستے میں کھڑے موٹر سائیکل سوار کمال ،فراز ،دانیال اور3نامعلوم افراد نے زدوکوب کر نا شروع کردیا، وجہ عناد یہ ہے کہ ملزم شایان سے اس کی فی میل ٹیچر کا فون نمبر مانگ رہے تھے جو اس نے دینے سے انکار کر دیا جس پر ملزموں نے طیش میں آکر زدوکوب کر کے زخمی کردیا، تھانہ سٹی پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔