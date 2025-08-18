صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
حافظ آ باد پولیس،4ماہ میں178 اہلکاروں کوسزا، 44 برطرف

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر ضلعی پولیس میں خود احتسابی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جس سے تھانہ کلچر میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے اور۔۔۔

 شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کے ناروا سلوک ،رشوت ستانی دھونس اور من مانیوں میں کمی آئی ہے جس سے شہریوں کو بروقت انصاف کی راہ بھی ہموار ہو گی ۔ڈی پی او حافظ آباد نے 4ماہ میں 178 اہلکاروں کو سزائیں دی ہیں جن میں 44اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کردیا جبکہ 5 اہلکاروں کو جبری ریٹارڈ کیا ہے ،7اہلکاروں کی تنخواہ میں کٹوتی 60 ملازمین کی انکریمنٹ سٹاپ، 54 کو سنشور، ایک اہلکار کی سروس کی تنسیخ جبکہ 6 اہلکاروں کو جرمانوں کی سزائیں دی ہیں۔ ڈی پی او عاطف نذیر نے کہا ہے کہ محکمہ میں خود احتسابی کا عمل جاری ر ہے گا اور اپنی ذمہ داریوں میں غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائیوں جبکہ فرائض منصبی احسن طریقہ اور ذمہ داری سے ادا کرنے والے اہلکاروں کی ستائش کا سلسلہ جاری ر ہے گا ۔

 

