ناجائز اسلحہ، شراب اور5کلو سے زائدچرس برآمد،7افراد گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ناجائز اسلحہ، شراب اور5کلو500گرام چرس برآمد کرکے 7 افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔
تھانہ حاجی پورہ کے علاقہ نزد کوٹھی سکول سے محمد علی سے 2کلو200گرام چرس، عمر فارق سے پستول اور دو گولیاں، تھانہ نیکاپورہ کے علاقہ سے نعمان سے 3 بوتل شراب، تھانہ صدر کے علاقہ سے فیاض سے ایک کلو140گرام چرس، تھانہ بڈیانہ کے علاقہ سے شہباز سے 800گرام چرس، ابوبکر سے ایک کلو320گرام چرس اور محمد رمضان سے پستول اور تین گولیاں برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے گئے ۔