صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے روڈ :ڈیرہ سرگودھیاں پرگڑھے ، حادثات معمول

  • گوجرانوالہ
کامونکے روڈ :ڈیرہ سرگودھیاں پرگڑھے ، حادثات معمول

تتلے عالی(نامہ نگار )کامونکے روڈ پرڈیرہ سرگودھیاں پرگڑھے ، حادثات معمول بن گئے ۔ تتلے عالی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ گہرے کھڈے بن چکے ہیں۔۔۔

 بارشی پانی جمع ہونے سے جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔کامونکے روڈ ڈیرہ سرگودھیاں کے قریب برسوں سے قائم گڑھوں میں روزانہ کی بنیاد پر گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں جس سے مسافروں کا خوار ہونا معمول بن گیا ہے ، کئی لوگ گڑھوں میں گر کر زخمی ہو گئے ہیں ،مقامی افراد کی شکایات پر2021میں مذکورہ سڑک کی تعمیر شروع ہوئی تھی پنجاب میں اقتدار کی تبدیلی کے ساتھ ہی ٹھیکیدار مشینری،عملہ ومیٹریل اٹھا کر غائب ہوگیا تھا،مذکورہ شاہراہ ڈیرہ سرگودھیاں کے قریب حالت خراب ہونے کی وجہ سے لوٹ مار کے واقعات اور حادثات بڑھ رہے ہیں لیکن ہائی وے ڈیپارٹمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گڑھوں کو پر کرنے اور سڑک کی از سر نوتعمیر کیلئے اقدامات نہیں کئے جا رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طوفانی بارشوں کی پیشگوئی:اشتہاری بورڈز سے جان لیوا حادثات کا خدشہ

کراچی پورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ذیابیطس کے مریضوں میں جان لیوا ڈپریشن کی شرح میں خطرناک اضافہ

ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

سنرجی گروپ نے ڈریگنز آف پاکستان میں 15 ایوارڈز نام کرلیے

گلشن حدید کو واٹرکارپوریشن کی لائن سے کنکش فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر