کامونکے روڈ :ڈیرہ سرگودھیاں پرگڑھے ، حادثات معمول
تتلے عالی(نامہ نگار )کامونکے روڈ پرڈیرہ سرگودھیاں پرگڑھے ، حادثات معمول بن گئے ۔ تتلے عالی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ گہرے کھڈے بن چکے ہیں۔۔۔
بارشی پانی جمع ہونے سے جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔کامونکے روڈ ڈیرہ سرگودھیاں کے قریب برسوں سے قائم گڑھوں میں روزانہ کی بنیاد پر گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں جس سے مسافروں کا خوار ہونا معمول بن گیا ہے ، کئی لوگ گڑھوں میں گر کر زخمی ہو گئے ہیں ،مقامی افراد کی شکایات پر2021میں مذکورہ سڑک کی تعمیر شروع ہوئی تھی پنجاب میں اقتدار کی تبدیلی کے ساتھ ہی ٹھیکیدار مشینری،عملہ ومیٹریل اٹھا کر غائب ہوگیا تھا،مذکورہ شاہراہ ڈیرہ سرگودھیاں کے قریب حالت خراب ہونے کی وجہ سے لوٹ مار کے واقعات اور حادثات بڑھ رہے ہیں لیکن ہائی وے ڈیپارٹمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گڑھوں کو پر کرنے اور سڑک کی از سر نوتعمیر کیلئے اقدامات نہیں کئے جا رہے ۔