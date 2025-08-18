تاجروں کے حقوق کا ہرقیمت پر تحفظ کیا جائیگا :وقاص مرزا
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے صدر وقاص مرزا نے چیمبر میں یوم پاکستان کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز صنعتکاروں تاجروں کیساتھ کھڑا ہے تاجروں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے ،یوم آزادی پر سیاسی’سماجی’کاروباری شخصیات نے بھرپور تعداد میں ہماری تقریب میں شرکت کر کے نہ صرف ملک و قوم سے محبت کا اظہارکیا ہے بلکہ ہمارا مان بھی بڑھایا ہے گجرات چیمبر کے دروازے تاجر کمیونٹی کیلئے ہمہ وقت کھلے ہیں۔