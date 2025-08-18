شہریوں کو ریاستی اداروں کا ساتھ دینا چاہیے :مولانا اشرف
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار )سنی کونسل پنجاب کے صدر مولانا اشرف طاہر نے پنڈی بھٹیاں میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں افواجِ پاکستان اور ریاستی اداروں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔۔۔
کیونکہ وہ ملکی دفاع کیلئے شب و روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان علما ، شہدا اور کارکنوں کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے اور پاکستان اﷲ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر عمل میں آیا۔ مولانا اشرف طاہر نے کہا کہ آزادی کا دن شکرانے کے نوافل اور ملی جذبے سے منانا چاہیے ، اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور شہدا کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قائداعظم کے نظریہ کے مطابق ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے ۔